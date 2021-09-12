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Силва отправил Ортиса в глухой нокаут на турнире Triller Fight Club в Голливуде

07:21

Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва нокаутировал другого экс-бойца полутяжелой весовой категории Тито Ортиса. Поединок прошел в Голливуде в рамках вечера бокса Triller Fight Club и завершился уже в первом раунде.

Ортис хотел забрать инициативу и боксировал первым номером. Силва защищался, но в одной из контратак провел мощный хук справа и и боковой удар справа. Ортис упал в глухой нокаут.

Для 46-летнего Сильвы это вторая победа в профессиональном боксе. В июне бразилец раздельным решением судей победил бывшего чемпиона мира по боксу в среднем весе по версии WBC Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Напомним, что в главном событии шоу стал бой между бывшим абсолютным чемпионом мира Эвандером Холифилдом и экс-чемпионом UFC Витором Белфортом.

Поединок также проходил по правилам бокса и завершился также в первом раунде поражением Холифилда техническим нокаутом.

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Роман Шишов все материалы автора

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