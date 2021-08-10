Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Tokyo 2020
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Александр Емельяненко проведет бой с блогером Тарасовым

13:08
Теги:

Российский боец Александр Емельяненко проведет свой следующий поединок в рамках организации «Наше дело». Его соперником станет блогер Артем Тарасов.

Информацию подтвердил менеджер Емельяненко Азамат Бостанов.

«Да, следующий бой Александр проведет против Тарасова. Бой пройдет по правилам бокса в ММА-перчатках. Контракт подписан», — цитирует Бостанова Sport24.

Последний раз 40-летний Емельяненко выходил в октагон в июле 2020 года, когда его нокаутировал Магомед Исмаилов.

Последний бой Тарасов провел 20 февраля против Михаила Кокляева на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Кокляев победил по очкам.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/mma/2021-08-10-aleksandr-yemelyanenko-provedet-boy-s-blogerom-tarasovym

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Худший блеф в истории спорта». В Америке выдали безумный инсайд про Капризова — ЦСКА «заплатит» ему больше 700 миллионов рублей!
Семья антипрививочников умерла от заражения COVID в течение недели
Умерла актриса из «Москва слезам не верит» и легендарного «Кабачка 13 стульев»
Врач рассказал о значении группы крови для здоровья
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
7
Офсайд