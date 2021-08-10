Александр Емельяненко проведет бой с блогером Тарасовым

Российский боец Александр Емельяненко проведет свой следующий поединок в рамках организации «Наше дело». Его соперником станет блогер Артем Тарасов.

Информацию подтвердил менеджер Емельяненко Азамат Бостанов.

«Да, следующий бой Александр проведет против Тарасова. Бой пройдет по правилам бокса в ММА-перчатках. Контракт подписан», — цитирует Бостанова Sport24.

Последний раз 40-летний Емельяненко выходил в октагон в июле 2020 года, когда его нокаутировал Магомед Исмаилов.

Последний бой Тарасов провел 20 февраля против Михаила Кокляева на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Кокляев победил по очкам.