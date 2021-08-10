Александр Емельяненко проведет бой с блогером Тарасовым
13:08
Российский боец Александр Емельяненко проведет свой следующий поединок в рамках организации «Наше дело». Его соперником станет блогер Артем Тарасов.
Информацию подтвердил менеджер Емельяненко Азамат Бостанов.
«Да, следующий бой Александр проведет против Тарасова. Бой пройдет по правилам бокса в ММА-перчатках. Контракт подписан», — цитирует Бостанова Sport24.
Последний раз 40-летний Емельяненко выходил в октагон в июле 2020 года, когда его нокаутировал Магомед Исмаилов.
Последний бой Тарасов провел 20 февраля против Михаила Кокляева на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Кокляев победил по очкам.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/mma/2021-08-10-aleksandr-yemelyanenko-provedet-boy-s-blogerom-tarasovym
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