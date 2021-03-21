Ортега отреагировал на отмену боя с Волкановски

Претендент на титул UFC в полулегком весе Брайан Ортега прокомментировал отмену боя с чемпионом Александром Волкановски.

«Ребята, вы все слышали, что Волкановски сдал положительный тест на коронавирус. Он все сделал правильно. Мы все сделали правильно. Я знаю, что ты [Алекс Волкановски] принял бы бой, даже с ковидом. Вот такой ты человек. Я уважаю это. Надеюсь, тебе станет лучше. Я надеюсь, что ты быстро поправишься, и мы подеремся тогда, когда будем готовы. Не теряй форму», — сказал Ортега на видео, опубликованном в Instagram.

Бой Волкановски — Ортега должен был состояться в ночь на 28 марта в Лас-Вегасе в со-главном событии UFC 260.