Завершивший карьеру Хабиб рассказал о своих планах
17:01
Непобежденный россиянин Хабиб Нурмагомедов, недавно объявивший о завершении карьеры в ММА, обсудил свое будущее.
«У меня есть несколько бизнес-проектов. Я буду зарабатывать деньги. Буду наслаждаться жизнью. У меня есть дети. И у меня есть братья, которые до сих пор выступают, и я продолжу поддерживать их. Абубакар будет биться на следующей неделе», — рассказал Нурмагомедов в беседе с журналистами на турнире UFC Vegas 22.
Последний поединок Хабиб Нурмагомедов провел в октябре прошлого года на UFC 254, в главном событии которого он победил бывшего временного чемпиона Джастина Гэтжи.
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