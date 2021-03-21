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Завершивший карьеру Хабиб рассказал о своих планах

17:01
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Непобежденный россиянин Хабиб Нурмагомедов, недавно объявивший о завершении карьеры в ММА, обсудил свое будущее.

«У меня есть несколько бизнес-проектов. Я буду зарабатывать деньги. Буду наслаждаться жизнью. У меня есть дети. И у меня есть братья, которые до сих пор выступают, и я продолжу поддерживать их. Абубакар будет биться на следующей неделе», — рассказал Нурмагомедов в беседе с журналистами на турнире UFC Vegas 22.

Последний поединок Хабиб Нурмагомедов провел в октябре прошлого года на UFC 254, в главном событии которого он победил бывшего временного чемпиона Джастина Гэтжи.

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