Орловский назвал дату следующего боя в UFC

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский сообщил в Instagram о подписании контракт на бой в UFC. Турнир пройдет 16 октября в Лас-Вегасе.

«Официально! Я проведу свой следующий бой 16 октября, в Лас-Вегасе!», — написал Орловский.

42-летний Орловский последний поединок провел 18 апреля на UFC on ESPN 22, где победил Чейза Шермана единогласным решением судей. На счету белоруса 31 победа, 20 поражений, еще два поединка были признаны несостоявшимися.