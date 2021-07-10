Бонусы на турнире UFC 264 будут увеличены на 50 процентов

В ночь с 10 на 11 июля в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 264. Как сообщает MMA Fighting, организаторы увеличат бонусы бойцам до 75 тысяч долларов.

Ранее в этом году промоушен увеличивал бонусы — на UFC 262 также было увеличение на 50 процентов. Тогда впервые за 8 лет бонусы бойцам составили 75 тысяч долларов, а не 50.

Главным собыитем турнира UFC 264 будет бой Порье — Макгрегор, который в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — 11 июля в 5.00 (время московское).