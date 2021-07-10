Куницкая и Альдана провели дуэль взглядов перед UFC 264. Видео

В Лас-Вегасе прошла финальная церемония дуэлей взглядов участников турнира UFC 264. Россиянка Яна Куницкая в основном карде встретится с мексиканкой Ирене Альданой.

По итогам процедуры взвешивания вес Куницкой составил 61 кг, Алданы — 63,27 кг. Так как мексиканка не уложилась в лимит легчайшей весовой категории, она выплатит 30 процентов от своего гонорара в пользу соперницы.

Главным собыитем турнира UFC 264 будет бой Порье — Макгрегор, который в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — 11 июля в 5.00 (время московское).