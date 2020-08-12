Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

— Я думаю, самая большая слабость Хабиба в том, что он считает себя безупречным, — цитирует MMAFighting Гэтжи. — Если ему сказать об этом или обратить на это его внимание, то он хорошо объяснит, почему это не так, однако я считаю, что он окружает себя людьми, которые потакают его эго. Я видел, как бойцы окружают себя людьми, которые их накачивают, а потом кидают. В конце концов, Хабиб дышит кислородом, его мозгу нужен кислород. Если я смогу перекрыть ему доступ к кислороду на полсекунды, то он уснет.

31-летний Нурмагомедов победил во всех 28 поединках в ММА. У его ровесника Гэтжи 22 победы и два поражения. Их поединок состоится 24 октября.