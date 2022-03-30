«Он оказался эмоционально хрупким». Джо Роган жестко раскритиковал Уилла Смита

Комментатор UFC, автор подкаста The Joe Rogan Experience и комик Джо Роган заявил, что поступок актера Уилла Смита на церемонии «Оскара» — это ошеломляющая глупость.

«Эта шутка не была оскорблением. Эта была безобидная шутка о ее прическе с отсылкой к фильму, где героиня побрила голову, — сказал Роган в своем подкасте. — Смиту нет оправдания. Какой злой умысел мог скрываться в безобидной шутке? Он оказался эмоционально хрупким и сделал импульсивный шаг, продемонстрировав ошеломляющую глупость».

Также Роган считает, что слезливые извинения Смита перед Роком — попытка спасти свое лицо после неоднозначного поступка. «Он спасал свое лицо, показывая какую-то дичь из кино. Ему все сходило с рук, будто он жил в вымышленном мире.

Как можно выйти на сцену одной из самых крупных церемоний награждений и ударить комика за безобидную шутку? А потом сесть на свое место и сквозь дрожь повторять: «Не произноси имя моей жены своим гр*баным ртом». В это время все сидели по уши измазанные в д*рьме из той кучи, что ты навалил на стол. Вот как это выглядело. Это воняет".

На церемонии «Оскара» Рок пошутил о жене Смита Джаде Пинкетт-Смит, которая год назад побрила голову после многолетней борьбы с выпадением волос. «Джада, я люблю тебя. Не могу дождаться, когда выйдет «Солдат Джейн 2»», — сказал Рок, тем самым сравнив внешность жены Смита с образом Деми Мур в фильме «Солдат Джейн».