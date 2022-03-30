Шавкат Рахмонов назвал бойцов, с которыми хочет подраться

Казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов (15-0) бросил вызов двум бойцам: Ли Джинглиангу и Нилу Магни.

«Сейчас у меня на прицеле два бойца, один из которых уже сливается с боя со мной, — написал Рахмонов в Twitter. — Другой утверждает, что готов драться с кем угодно. Ли Джинглианг, соберись и сразись со мной. Магни, ты сказал, что готов драться с кем угодно. Давай подеремся, если у Ли не хватает мужества».

Рахмонов провел в UFC три боя, одержав во всех досрочную победу. Он также является чемпионом промоушена M-1 Global.

Джинглианг в последнем поединке проиграл сабмишном в первом раунде Хамзату Чимаеву. Бой состоялся 30 октября на UFC 267. Джинглианг провел 25 боев, одержав 18 побед.

Магни на недавнем UFC Fight Night 205 одержал победу судейским решением над Максом Гриффином. Всего в ММА он провел 39 поединков, одержав 29 побед.