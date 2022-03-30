Тренер Сен-Пьера: «Чимаев побьет Адесанью. Он может стать величайшим бойцом всех времен»

Известный тренер Фирас Захаби считает, что Хамзат Чимаев (10-0) победит действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью (22-1). Также он предположил, что Чимаев имеет все шансы стать величайшим бойцом всех времен.

«Думаю, что Чимаев станет чемпионом UFC, — сказал Захаби в подкасте Blood Brothers. — Возможно, он станет величайшим бойцом всех времен. Он побьет Адесанью. Вы вспомните мои слова, когда он действительно победит Адесанью».

Чимаев выиграл все 4 боя в UFC, и только один бой закончился во втором раунде. В следующем бою он подерется с Гилбертом Бернсом 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев занимает 11-ю строчку рейтинга, а Бернс — 2-ю.

Адесанья бился 12 февраля на UFC 271, выиграв единогласным решением судей Роберта Уиттакера (49 — 46, 48 — 47, 48 — 47).