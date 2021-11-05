«Он даже не может сложить из слов предложение». Друг Макгрегора высмеял Гэтжи

Друг и спарринг-партнер экс-чемпиона UFC в двух весах Конора Макгрегора американец Диллон Дэнис высмеял бывшего временного чемпиона UFC в легком весе Джастина Гэтжи после пресс-конференции, посвященной турниру в Нью-Йорке.

«Как [Атлетическая] комиссия разрешила Джастину Гэтжи провести бой? Он даже не может сложить из слов предложение», — написал Дэнис в Twitter.

how does the commission let Justin Gaethje fight, he can't even put a sentence together ? — Dillon Danis (@dillondanis) November 4, 2021

На турнире UFC 268, который состоится в ночь на 7 ноября в Нью-Йорке, Гэтжи проведет бой против экс-чемпиона Bellator в легком весе Майкла Чендлера. Вполне возможно, что победитель этой пары станет следующим претендентом на титул UFC.

Дэнис является действующим бойцом Bellator и титулованным грэпплером. На его счету в ММА две победы в двух поединках.