«Он даже не может сложить из слов предложение». Друг Макгрегора высмеял Гэтжи
Друг Макгрегора высмеял Джастина Гэтжи после пресс-конференции
14:11
Друг и спарринг-партнер экс-чемпиона UFC в двух весах Конора Макгрегора американец Диллон Дэнис высмеял бывшего временного чемпиона UFC в легком весе Джастина Гэтжи после пресс-конференции, посвященной турниру в Нью-Йорке.
«Как [Атлетическая] комиссия разрешила Джастину Гэтжи провести бой? Он даже не может сложить из слов предложение», — написал Дэнис в Twitter.
На турнире UFC 268, который состоится в ночь на 7 ноября в Нью-Йорке, Гэтжи проведет бой против экс-чемпиона Bellator в легком весе Майкла Чендлера. Вполне возможно, что победитель этой пары станет следующим претендентом на титул UFC.
Дэнис является действующим бойцом Bellator и титулованным грэпплером. На его счету в ММА две победы в двух поединках.
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