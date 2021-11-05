Махачев: «Я уже давно готов подраться за титул и доказал это своими победами»

Боец UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что готов бороться за чемпионский титул.

«В ближайшее время состоятся два больших боя в моём дивизионе, многое будет зависеть от результата этих поединков. При лучшем раскладе у меня появится шанс оспорить пояс чемпиона. Я уже давно готов подраться за титул и доказал это своими победами», — написал Махачев в Instagram.

30 октября российский боец одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC 267. Затем Махачев поднялся на четвертое место в рейтинге UFC в легком весе, обойдя американца Майкла Чендлера.

На счету 30-летнего бойца 21 победа и 1 поражение в ММА, он выиграл 9 поединков подряд в UFC.