Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг дал прогноз на матч-реванш между действующим чемпионом полусреднего дивизиона Камару Усманом и Колби Ковингтоном.

«Я думаю, мы снова увидим нокаут, — сказал Биспинг на видео, опубликованном на его YouTube-канале. — Камару Усман оформит нокаут в третьем раунде и уложит [Колби Ковингтона] спать раз и навсегда. После этого тема Усмана и Ковингтона будет закрыта. Однако, если Колби выйдет и победит [Усмана], тогда мы увидим трилогию, потому что все захотят ее увидеть. Нас ждет грандиозный бой».

Усман и Ковингтон сразятся в главном событии турнира UFC 268, который состоится в ночь на 7 ноября в Нью-Йорке.

На счету Усмана 19 побед и 1 поражение. У Ковингтона 16 побед и 2 поражения.