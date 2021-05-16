Макгрегор поздравил Оливейру с завоеванием чемпионского пояса

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор поздравил Чарльза Оливейру с победой над Майклом Чендлером. Бразилец накаутировал американца во втором раунде.

Оливейра завоевал вакантный пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг).

«Поздравляю Оливейру с тем, что он стал 11-м чемпионом UFC в легком весе. Интересно, кто будет 12-м...» — написал ирландец в Twitter.

Congrats to Olivera on becoming the 11th UFC lightweight champion.

Wonder who Twelve is... — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 16, 2021

До марта 2021 года титулом UFC в легком весе владел Хабиб Нурмагомедов.