Оливейра ответил Махачеву: «Успокойся, папочка идет»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) ответил на слова Ислама Махачева (22-1), который усомнился в том, что бразилец вообще приедет в Абу-Даби.

«Успокойся, папочка идет. Привет, Абу-Даби», — написал Оливейра в соцсетях, опубликовав снимок, как он с командой вылетает в Объединенные Арабские Эмираты из аэропорта.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.