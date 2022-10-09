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9 октября, 07:54

Оливейра ответил Махачеву: «Успокойся, папочка идет»

Давид Хачатрян
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Команда Чарльза Оливейры.
Фото Соцсети

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) ответил на слова Ислама Махачева (22-1), который усомнился в том, что бразилец вообще приедет в Абу-Даби.

«Успокойся, папочка идет. Привет, Абу-Даби», — написал Оливейра в соцсетях, опубликовав снимок, как он с командой вылетает в Объединенные Арабские Эмираты из аэропорта.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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