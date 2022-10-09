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9 октября, 07:14

Махачев намекнул, что Оливейра может сняться с боя

Давид Хачатрян
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31-летний российский легковес UFC Ислам Махачев (22-1) беспокоится, что Чарльз Оливейра (33-8) до сих пор не прибыл в Абу-Даби.

«За две недели до боя Чарльз и его команда еще не в Абу-Даби. Стоит ли мне начинать беспокоиться?» — написал Махачев в Twitter, выложив скриншот новости, в которой сказано, что Оливейра планирует прибыть в Абу-Даби за 20 дней до поединка.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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