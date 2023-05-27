Олейник сравнил влияние Дацика и Милохина на умы детей

Бывший боец UFC в тяжелой весовой категории Алексей Олейник объяснил, чем тиктокер Даня Милохин хуже Вячеслава Дацика или Александра Емельяненко.

«Мое отношение к Дацику нормальное. Парень, который занимается спортом, выступает. Есть гораздо более отрицательные персонажи. Что он сделал в жизни хорошего и плохого — не мне судить. Даня Милохин хуже Дацика или Александра Емельяненко? У каждого свое мнение. У меня есть дети. Я считаю, что хуже. То есть Вячеслав Дацик не мотивирует детей и не старается внедрить в мозги... Как вам сказать? Ну, очень плохой образ жизни. То есть научить чему-то, что является скверным и ужасным, и ведет к потере национальности и уважении себя, и многое, многое другое. Научить говорить маленьких молодых девушек, что это не зазорно и даже хорошо, и нужно это делать. Я бы голову оторвал такому придурку, который моей дочери это говорил. Если у вас нет дочери или сына, вы не поймете меня, каким бы интеллектом не обладали. Они не перед одним человеком выступают, читают стихи или поют, а перед тысячами или миллионами. Это гораздо, гораздо хуже», — приводит слова Олейника MMA.Metaratings.ru.

26 мая в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Алексей Олейник проиграл Оли Томпсону нокаутом в первом раунде.

Олейник предыдущий бой провел против Илира Латифи в октябре 2022 года на турнире UFC Fight Night 211. Этот поединок продлился всю дистанцию и завершился поражением россиянина единогласным решением судей.