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Сегодня, 11:01

Шаре Буллету назначили дебютный бой в UFC

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Шарабутдин Магомедов
Шарабутдин Магомедов.
Фото Соцсети

Российский средневес Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет дебютирует в UFC на турнире в Абу-Даби. Об этом «СЭ» заявил тренер бойца Гор Азизян.

«В октябре, Абу-Даби», — сообщил Азизян «СЭ». — Не могу сказать имя [соперника], но это будет топовый боец. Шара скоро будет чемпионом UFC. Как я говорил это четыре года назад, сейчас тоже говорю. Сейчас уже все об этом говорят, Шара будет чемпионом UFC».

Турнир UFC 294 пройдет 21 октября в Абу-Даби.

Согласно Sherdog, на счету Магомедова 11 побед и 0 поражений.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
2
1
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