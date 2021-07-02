Порье ответил на предложение Макгрегора драться только в стойке

Американский боец UFC Дастин Порье ответил экс-чемпиону промоушена Конору Макгрегору, ранее предложившему провести поединок только в стойке.

«Это же смешанные единоборства, нужно уметь делать все. Думаю, это показывает неуверенность с его стороны. Я же не ребенок. Я взрослый человек и знаю, что имеет значение. Понимаю, что некоторые моменты не могу контролировать. Я переведу тебя в режим полета перед всем миром», — цитирует Порье Middle Easy.

32-летний Порье проведет третий поединок против 32-летнего Макгрегора в главном бою UFC 264. Первый поединок состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.

Зрители телеканала РЕН ТВ смогут в прямом эфире увидеть поединок. Шоу состоится в Лас-Вегасе в ночь с 10 на 11 июля.