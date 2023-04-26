Азат Максум дебютирует в UFC 15 июля

Непобежденный казахстанский боец наилегчайшего веса Азат Максум (16-0) дебютирует в UFC в бою с 39-летним американцем Тайсоном Намом (21-13), сообщает Sherdog. Поединок состоится 15 июля на UFC Fight Night.

Максум выступал в лигах Brave CF и Octagon Promotion, и большую часть своих поединков закончил досрочно.

Нам выступает в UFC с 2019 года и чередует победы и поражения. В прошлом бою он проиграл Бруно Сильве (13-5) сабмишном во втором раунде. Поединок состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.