Бывший боец ММА и чемпион UFC Олег Тактаров — о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. Россиянин взял верх над американцем удушающим приемом в третьем раунде главного боя UFC 242 в Абу-Даби.

Тактаров в начале эфира в своем Instagram высказался о других боях вечара с участием россиян и призвал пользователей к терпению фразой «Хабиб терпел 30 лет, пока у него появилось что-то». Только после этого он разобрал сильные стороны дагестанца и его отца Абдулманапа.

— В чем Бабай, будем называть Абдулманапа так, молодец, так это в том, что он отдал своего сына и бойцов тренерам, которые знают то, чего он сам не знает, — сказал Тактаров об истории со своим виртуальным конфликтом с отцом Хабиба. — Зачем ворошить старое и сносить памятники? Ну начал Бабай это, ради шутки, у него хорошее чувство юмора, а вы это обсуждаете? Научитесь уважать историю!

Я вручил Хабибу в 2008 году приз за лучшую технику, не смотря его бой. Мне говорили, что он еще не выиграл, а я назвал примерную минуту и прием (удущающий), которым он победит. Я его знал еще мальчиком, не сказать, что нянчил, конечно. Но он сам, может, когда-то расскажет, что был один момент, почему наша встреча была решающей и пошла ему на пользу.

Что вчера было самое ценное — то что сын выполнил программу отца. Явно своего тренера Мендеса он особо не слушает, и с Конором было больше тактических ошибок, чем вчера. А вчера он отработал на 99 процентов. Да, он пропустил один удар, но он вышел весь белый, он нервничал. Это нормальное явление.

Я говорил, что не будет нокаута в первом раунде или втором, то он его «съест». Порье сам себя съел. Человек такого уровня проигрывает не кому-то, а сам себе. Хабиб научился душить гораздо лучше. Все джиу-джитсу штучки не работают, они работают только на тренировках, где все в красивом кимоно. На тренировках всегда говорю — не надо вам, ребята, тысячи приемов.

У Хабиба два приема — проход в ноги, контроль, удушающий. Не нужны все эти штучки, бразильские или другие. Дастин начал через руку душить, сделал, одну, вторую, третью попытки, и, само собой, отдал последние силы — и Хабиб его задушил. Человек сам себя наказал.

Тони Фергюсон сказал, что у Порье есть дурная привычка работать у сетки. Он все по полочкам разложил до боя. В принципе, я то же самое говорил. Это очевидные вещи.

Если следующий бой будет в Америке, а Бабаю не дадут визу, я бы очень опасался за Хабиба. Как он выполнял задание отца — приятно было смотреть. Хабиб в США будет андердогом. Мендес молодец, но он не отец. Он никогда не будет его слушать как отца. Предостерегаю Хабиба — не надо быть самоуверенным. Это путь к проигрышу.

В конце Тактаров заметил, что между ним и Абдулманапом Нурмагомедовым не было бы недопонимания, если бы не пресса, а также пожелал всем прислушиваться к словам: «Хабиб слушал меня, стал чемпионом, а Шлеменко не слушал — и стал Шлеменко».

Бой Хабиб — Порье на UFC 242: большая онлайн-трансляция