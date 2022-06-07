Тактаров: «Нет человеческого тела, которое способно противостоять Волкову»

Легендарный российский ветеран ММА Олег Тактаров оценил физические способности тяжеловеса Александра Волкова.

«Неимоверная физическая сила, и у него скорость отличная. Она у него теряется из-за неправильного психологического подхода. Неправильно подошел — она потерялась. А когда он в хорошем настроении, у него ноги и руки вылетают так, что нужно снимать все это», — сказал Тактаров «СЭ».

Также Тактаров заявил, что не существует человеческого тела, которое способно противостоять Волкову, если тот правильно настроится на поединок.

«Когда у него внутренне все хорошо, если психологически он как вчера, я слабо себе представляю человеческое тело, способное этому противостоять. Просто не вижу такого человека».

В минувшие выходные в главном событии турнира UFC Fight Night 207 Волков техническим нокаутом победил суринамца Жаирзиньо Розенструйка. Тактаров секундировал россиянина.