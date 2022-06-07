Емельяненко о Дацике: «Помогите Славе с тренировками, а то он петушков гоняет да навоз месит»
Емельяненко призвал помочь Дацику с тренировками перед боем
Российский боец Александр Емельяненко обратился к своему будущему сопернику Вячеславу Дацику.
Дацик опубликовал у себя в соцсетях видео, в котором показал, как готовится к бою с Емельяненко в деревне, убирая навоз и гоняясь за курами.
«Помогите Славе с тренировками. А то он петушков гоняет да навоз месит», — ответил на это Емельяненко.
Обращение Александра Емельяненко к Вячеславу Дацику.
Соцсети Александра Емельяненко
Емельяненко и Дацик должны провести поединок по правилам бокса на Hardcore Boxing в сентябре.
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