Емельяненко о Дацике: «Помогите Славе с тренировками, а то он петушков гоняет да навоз месит»

Российский боец Александр Емельяненко обратился к своему будущему сопернику Вячеславу Дацику.

Дацик опубликовал у себя в соцсетях видео, в котором показал, как готовится к бою с Емельяненко в деревне, убирая навоз и гоняясь за курами.

«Помогите Славе с тренировками. А то он петушков гоняет да навоз месит», — ответил на это Емельяненко.

Обращение Александра Емельяненко к Вячеславу Дацику. Соцсети Александра Емельяненко

Емельяненко и Дацик должны провести поединок по правилам бокса на Hardcore Boxing в сентябре.