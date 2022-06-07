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Сегодня, 12:27

Емельяненко о Дацике: «Помогите Славе с тренировками, а то он петушков гоняет да навоз месит»

Емельяненко призвал помочь Дацику с тренировками перед боем
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский боец Александр Емельяненко обратился к своему будущему сопернику Вячеславу Дацику.

Дацик опубликовал у себя в соцсетях видео, в котором показал, как готовится к бою с Емельяненко в деревне, убирая навоз и гоняясь за курами.

«Помогите Славе с тренировками. А то он петушков гоняет да навоз месит», — ответил на это Емельяненко.

Обращение Александра Емельяненко к Вячеславу Дацику. Фото Соцсети Александра Емельяненко
Обращение Александра Емельяненко к Вячеславу Дацику.
Соцсети Александра Емельяненко

Емельяненко и Дацик должны провести поединок по правилам бокса на Hardcore Boxing в сентябре.

Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
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