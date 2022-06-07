Пимблетт обвинил Топурию в гомофобии после его оскорбительного заявления

Британский проспект UFC Пэдди Пимблетт (18-3) обвинил испанского бойца ММА грузинского происхождения Илию Топурию (12-0) в гомофобии во время словесной перепалки в Twitter.

«Все хотят драться со мной, — ответил Пимблетт на утверждение пользователя соцсети о том, что он боится драться с Топурией. — Фанаты даже не знали, кто он такой, пока я не запустил в него бутылку. Накануне турнира в Лондоне я видел его всю неделю, и он ничего не делал, но когда появились камеры...».

Вскоре после этого Топурия ответил на испанском языке, что можно перевести как «поедатель половых членов».

«Довольно гомофобное утверждение, не находишь? А что если бы я действительно это делал? Чертов дебил, хватит использовать мое имя для своей рекламы. Ты маленькая *****, оставайся гомофобом в собственной стране», — написал в ответ Пимблетт.

После этого Топурия оставил следующее сообщение: «Я знаю, что написал. В этом нет ничего плохого. Я никогда этого не пробовал, так что не знаю, хорошо это или плохо, но ты можешь насладиться этим. Помни, плохой Пэдди, что я твой папочка».

Топурия и Пимблетт выступали 19-го марта на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне, Великобритания. Перед турниром у бойцов завязалась стычка.

Пимблетт на том турнире победил мексиканца Родриго Варгаса (12-5) самбишном в первом раунде на UFC Fight Night 204, в то время как Топурия отправил в нокаут во втором раунде Джея Герберта (11-4).