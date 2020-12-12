Олег Тактаров: «Когда учился в ПТУ, любил отлавливать птушников в коридоре, а потом окунать головой в унитаз»

Чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился воспоминаниями о первой драке и учебе в ПТУ.

«Первый раз я в себе силу почувствовал случайно, уже 8 класс был. Лето, на дискотеку пришли, там два каких-то к моему товарищу начали. Я их пумп-пумп — смотрю, лежат. А они самые авторитетные оказались. Они через минут 40 встали такие, все в крови, идут ко мне два зомби. Я уже сам подлетаю — туф-туф — лежат.

Потом тренер попросил в ПТУ перейти, хотя я четверочник был. Пришел в ПТУ, а там все — отбросы. Я давай их просто бить... Иду по коридору, смотрю — идет навстречу, дорогой. Я беру, переворачиваю боковым переворотом и несу в туалет. Башкой в унитаз прям и смываю унитаз", — рассказал Тактаров в интервью ютуб-каналу Алексея Романенко.