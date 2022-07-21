Нурмагомедов вызвал на бой Симона

Российский проспект легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов вызвал на бой американца Рики Симона. 26-летний боец в прошлом месяце одержал 15-ю победу в карьере.

«Cмотрю, UFC 280 становится все жарче. Рики Симон, что ты думаешь, если мы разделим октагон в Абу-Даби?», — написал Умар в Twitter.

Россиянин еще ни разу не проигрывал в профессиональной карьере в ММА.

Турнир UFC 280 пройдет 22 октября. В главном бою вечера сойдутся Чарльз Оливейра и Ислам Махачев На кону будет вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе.