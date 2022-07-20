О'Мэлли заявил, что подерется с Яном на UFC 280

Американский боец ММА Шон О'Мэлли заявил, что подерется с россиянином Петром Яном на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Я получаю бой, которой хотел сам и который хотели фанаты. В моих глазах, Петр — претендент номер один. Я считаю, что у него ничья в боях с Алджамейном. Поэтому он может рассматриваться в качестве чемпиона. Выходить в октагон против такого бойца как Петр захватывает и мотивирует. Это самый большой бой в легчайшем весе на данный момент», — сказал О'Мэлли в интервью ESPN.

О'Мэлли в последнем бою дрался с Педро Муньосом 3 июля. Поединок был признан несостоявшимся из-за того, что Муньос получил тычок в глаз и не смог продолжить бой.

Ян 10 апреля проиграл раздельным решением Алджамейну Стерлингу в титульном бою за звание чемпиона в легчайшем весе.

Турнир UFC 280 пройдет 22 октября. В главном бою вечера сойдутся Чарльз Оливейра и Ислам Махачев На кону будет вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе.