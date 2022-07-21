Дариуш и Гамрот проведут бой 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби

Шестой номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (21-4) подерется с девятым номером рейтинга Матеушем Гамротом (21-1) на UFC 280. Турнир пройдет 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщило издание ESPN.

Дариуш идет на серии из 7 побед. В последнем бою одолел он Тони Фергюсона (25-6) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27 ) 15 мая 2021 года на UFC 262 в Хьюстоне, США.

Гамрот идет на серии из 4 побед. В прошлом бою он победил Армана Царукяна (18-3) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.