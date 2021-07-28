Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных звезд России по версии Forbes

Журнал Forbes представил рейтинг 50 самых успешных звезд России. На первом месте оказался экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Вторым стал рэпер Алишер Моргенштерн, третья — певица и ведущая Ольга Бузова.

Для определения места в рейтинге журнал учитывал доход и популярность звезды в СМИ/соцсетях.

В топ-50 из спортсменов также попали: российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин (6-е место), футболист «Зенита» Артем Дзюба (9-е место), форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (16-й), теннисист Даниил Медведев (19-й), вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский (22-й) и другие.

Топ-10 самых успешных звезд по версии Forbes выглядит следующим образом:

1) Хабиб Нурмагомедов, ММА (итоговый балл: 89,04) — доход: 12 млн долларов;

2) Алишер Моргенштерн, музыка (84,26) — 7,4 млн;

3) Ольга Бузова, телевидение (69,8) — 3,3 млн;

4) Тимати, музыка (67,84) — 10.4 млн;

5) Сергей Шнуров, музыка (63,23) — 11 млн;

6) Александр Овечкин, хоккей (52,21) — 12 млн;

7) Ксения Собчак, телевидение (51,54) — 4,7 млн;

8) Баста, музыка (50,82) — 5,3 млн;

9) Артем Дзюба, футбол (48,41) — 5,0 млн;

10) Полина Гагарина, музыка (44,32) — 6,0 млн;