Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных звезд России по версии Forbes
Журнал Forbes представил рейтинг 50 самых успешных звезд России. На первом месте оказался экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Вторым стал рэпер Алишер Моргенштерн, третья — певица и ведущая Ольга Бузова.
Для определения места в рейтинге журнал учитывал доход и популярность звезды в СМИ/соцсетях.
В топ-50 из спортсменов также попали: российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин (6-е место), футболист «Зенита» Артем Дзюба (9-е место), форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (16-й), теннисист Даниил Медведев (19-й), вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский (22-й) и другие.
Топ-10 самых успешных звезд по версии Forbes выглядит следующим образом:
1) Хабиб Нурмагомедов, ММА (итоговый балл: 89,04) — доход: 12 млн долларов;
2) Алишер Моргенштерн, музыка (84,26) — 7,4 млн;
3) Ольга Бузова, телевидение (69,8) — 3,3 млн;
4) Тимати, музыка (67,84) — 10.4 млн;
5) Сергей Шнуров, музыка (63,23) — 11 млн;
6) Александр Овечкин, хоккей (52,21) — 12 млн;
7) Ксения Собчак, телевидение (51,54) — 4,7 млн;
8) Баста, музыка (50,82) — 5,3 млн;
9) Артем Дзюба, футбол (48,41) — 5,0 млн;
10) Полина Гагарина, музыка (44,32) — 6,0 млн;
Дополнительная информация:
https://www.forbes.ru/rating/434657-50-samyh-uspeshnyh-zvezd-rossii-reyting-forbes
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