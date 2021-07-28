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Колби Ковингтон обвинил Камару Усмана в употреблении допинга

28 июля 2021, 22:58
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Лидер рейтинга полусреднего веса UFC Колби Ковингтон уверен, что нынешний чемпион дивизиона Камару Усман употребляет запрещенные препараты на протяжении всей карьеры бойца.

«Он колет ЭПО (эритропоэтин) всю карьеру, — цитирует MMA Junkie Ковингтона. — Это очевидно. В его теле химический дисбаланс. У него прыщи на спине и лице. Ты же 35-летний мужик. Ты уже не подросток, который проходит через пубертатный период. У тебя не должно быть подобного химического дисбаланса с таким проявлением. А все оттого, что у него зашкаливает тестостерон, а еще повышен уровень эстрогена. Я слышал это от некоторых людей, с которыми он тренировался и с которыми я, возможно, боролся в колледже. Они подтвердят, что он колет себе в задницу ЭПО».

Усман провел последний поединок в апреле 2021 года, нокаутировав Хорхе Масвидаля на UFC 261. 34-летний нигериец одержал 14 побед подряд.

Ковингтон выходил в клетку в сентябре прошлого года в турнире UFC Fight Night 178 в Вегасе, где он победил Тайрона Вудли техническим нокаутом в пятом раунде.

Дополнительная информация:

https://mmajunkie.usatoday.com/2021/07/colby-covington-accuses-kamaru-usman-ped-steroid-epo-use-ufc-268-rematch

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