Лобов — Беринчику: «Для меня было честью разделить с тобой мешкогон»
22:57
Бывший боец UFC и BKFC Артем Лобов поздравил с победой своего бывшего соперника профессионального боксера Дениса Беринчика, с которым провел бой в минувшие выходные.
«Хочу поблагодарить всю свою команду за помощь и поддержку. Хочу поздравить своего оппонента Дениса Беринчика с победой. Для меня было честью разделить с тобой мешкогон. Еще раз хочу выразить благодарность всем, кто за меня болел и переживал», — написал Лобов в Instagram.
24 июля Беринчик победил Лобова техническим нокаутом в Киеве.
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