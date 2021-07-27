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Лобов — Беринчику: «Для меня было честью разделить с тобой мешкогон»

22:57
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Бывший боец UFC и BKFC Артем Лобов поздравил с победой своего бывшего соперника профессионального боксера Дениса Беринчика, с которым провел бой в минувшие выходные.

«Хочу поблагодарить всю свою команду за помощь и поддержку. Хочу поздравить своего оппонента Дениса Беринчика с победой. Для меня было честью разделить с тобой мешкогон. Еще раз хочу выразить благодарность всем, кто за меня болел и переживал», — написал Лобов в Instagram.

24 июля Беринчик победил Лобова техническим нокаутом в Киеве.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CR028TbFK2F/

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