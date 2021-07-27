Бывший боец UFC и BKFC Артем Лобов поздравил с победой своего бывшего соперника профессионального боксера Дениса Беринчика, с которым провел бой в минувшие выходные.

«Хочу поблагодарить всю свою команду за помощь и поддержку. Хочу поздравить своего оппонента Дениса Беринчика с победой. Для меня было честью разделить с тобой мешкогон. Еще раз хочу выразить благодарность всем, кто за меня болел и переживал», — написал Лобов в Instagram.

24 июля Беринчик победил Лобова техническим нокаутом в Киеве.