Нурмагомедов рассказал убойную историю из своего детства

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал историю из своего детства. По словам россиянина, необходимо беречь и поддерживать старших.

(орфография и пунктуация сохранены)

— Я помню в селе как-то раз я и Отец строили стену возле дома, мимо проходил дядя Мухаммад и говорит моему Отцу а ну спусти своего сына со стены, я щас порву его, я такой смотрю вот старый газует, — написал Хабиб в Instagram. — Это был 2002 год, мне было 14 лет, я был уверен, что не почувствую его, но он меня бросил со стойки. Я был крайне возмущен после поединка, так как мой отец не дал нам побороться до конца, говоря ему, Мухаммад не убивай моего сына, он мне ещё нужен, я не понимая их сарказма. Говорил, дай нам побороться нормально до конца

В общем эту ситуацию мы вспоминаем до сих пор. Альхамдулиллах за все, что у нас есть, Всевышний не оставляет ничего и никого в одном положении, проходит время и все меняется, кто-то рождается, а кто-то умирает. Кто-то стареет, а кто-то молодеет. Но мы обязаны ухаживать и поддерживать наших старших. Дай Аллах всем нашим старшим здоровья, берегите их и все вам вернется.