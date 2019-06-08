Нурмагомедов рассказал, что его новый контракт входит в тройку лучших в истории UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов на своем канале в YouTube рассказал о деталях нового контракта с UFC. Менеджер бойца Али Абдель-Азиз сообщил, что Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом организации. На счету спортсмена 27 побед и ни одного поражения.

– Честно говоря, условия контракта не хотел бы разглашать, но они очень хорошие. Самое главное, что кого-то из братьев продлили, кого-то подписали, кому-то срок дисквалификации сократили. Обе стороны пошли на какие-то уступки и пришли к общему знаменателю, который выгоден для всех.

Будет неправильно, если я скажу, что условия моего контракта одни из лучших в UFC. Но в тройку лучших контрактов в истории UFC можно занести. Переговоры были сложными. Я выдвинул UFC пять условий и сказал, что не соглашусь без них на новый контракт. Считаю, что абсолютно заслужил это. И заслужил это не только я, но и вся наша команда.

Я знаю себе цену. Знаю, что я могу говорить и на что могу рассчитывать. Я не первый день в этой игре. У меня достаточно опыта и знаний, чтобы вести переговоры. К тому же у нас большая и сплоченная команда, семья. Все братья вносят долю в этот успех.

На UFC 242 в Абу-Даби Хабиб встретится с американцем Дастином Порье.

Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC //

Нурмагомедов получил соперника. Порье – лучший вариант?