Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC на несколько боев. Как заявил его агент Али Абдель-Азис, в соглашении прописаны условия о возможном поединке с канадцем Жоржем Сен-Пьером - тот объявил о завершении карьеры в конце февраля.

Ранее стало известно, что Хабиб проведет бой с американцем Дастином Порье 7 сентября в Абу-Даби.

Нурмагомедов выступает в ММА с 2008 года. Всего на счету российского спортсмена 27 побед и ни одного поражения.

Боец был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения российского спортсмена истечет в июле 2019-го.​

Нурмагомедов получил соперника. Порье – лучший вариант?