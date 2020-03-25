Нурмагомедов пока не знает места проведения боя с Фергюсоном

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов еще не получил информации о месте проведения боя против американца Тони Фергюсона, информирует ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Изначально турнир UFC 249, где должны были выступить Нурмагомедов и Фергюсон, должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля, однако атлетическая комиссия штата Нью-Йорк заявила о невозможности проведения боя из-за угрозы распространения коронавируса.

— Мы ждем сообщения с локацией, — отмечается в сообщении.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что нашел место для проведения поединка.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.