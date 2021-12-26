Нурмагомедов: «2021 год был лучшим в карьере Махачева. Он входит в тройку лучших бойцов UFC»

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подвел итоги 2021 года для своего соотечественника Ислама Махачева.

«2021 год однозначно был лучшим в карьере Махачева, — написал Нурмагомедова в сторис на своей странице в Instagram. — Он входит в тройку лучших бойцов UFC этого года. 2022 год, если пожелает Всевышний, мы заберем еще увереннее».

Напомним, что в 2021 году Махачев одержал победы над Дрю Добером, Тиаго Мойзесом и Дэном Хукером.