Нурмагомедов: «2021 год был лучшим в карьере Махачева. Он входит в тройку лучших бойцов UFC»
Нурмагомедов заявил, что 2021 год был лучшим в карьере Махачева
12:49
Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подвел итоги 2021 года для своего соотечественника Ислама Махачева.
«2021 год однозначно был лучшим в карьере Махачева, — написал Нурмагомедова в сторис на своей странице в Instagram. — Он входит в тройку лучших бойцов UFC этого года. 2022 год, если пожелает Всевышний, мы заберем еще увереннее».
Напомним, что в 2021 году Махачев одержал победы над Дрю Добером, Тиаго Мойзесом и Дэном Хукером.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/stories/khabib_nurmagomedov/2736547777948841742/
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