Экс-бойцы UFC Ли и Санчес подерутся в промоушене Хабиба

Бывшие бойцы UFC Кевин Ли и Диего Санчес встретятся на турнире EFC, который пройдет 11 марта в Майами (США). Как сообщает MMA Junkie, поединок пройдет в новой весовой категории до 75 кг.

На счету 29-летнего Ли 18 побед и 7 поражений. В последнем поединке, который состоялся в августе на UFC on ESPN 30, Ли потерпел поражение от Даниэля Родригеса единогласным решением судей.

У 39-летнего Санчеса в ММА 30 побед и 13 поражений. В сентябре 2020 года на UFC 253 он единогласным решением судей уступил Джейку Мэтьюзу.

Владельцем лиги EFC (Eagle Fighting Championship) является экс-чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.