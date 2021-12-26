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Стерлинг обратился к Яну: «В начале года тебя ждет взбучка! Скоро увидимся, мой русский враг»

Боец UFC Стерлинг обратился к Петру Яну с угрозой перед реваншем
08:58
Алджамейн Стерлинг. Фото Instagram
Алджамейн Стерлинг. Фото Instagram
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Боец UFC Алджамейн Стерлинг обратился к россиянину Петру Яну.

«В начале 2022 года Яна ждет рождественская взбучка! Скоро увидимся, мой русский враг», — написал у себя в Instagram Стерлинг.

Публикация от Aljamain Sterling (@funkmastermma)

Петр Ян и Алджамейн Стерлинг встречались в октагоне в марте этого года в рамках турнира UFC 259. Российский боец проиграл в результате дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову. Из-за этого поражения Ян потерял чемпионский пояс UFC в легчайшей весовой категории.

22 декабря глава UFC Дана Уайт сообщил, что промоушен начал работу по организации второго поединка между Яном и Стерлингом.

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Иван Торопцев все материалы автора
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