Российский боец ММА Анастасия Янькова высказалась по поводу победы Магомеда Исмаилова? над Александром Емельяненко на турнире ACA 107. 34-летний Исмаилов (16-2-1) победил 38-летнего Емельяненко (28-8-1) техническим нокаутом.

«Споров было много, поэтому не смогу сегодня сдержаться от фразы «Ну я же говорила!» Хотя Магомед Исмаилов все равно удивил. Только честно, ожидали такой исход боя?» — написала Янькова в историях Instagram.