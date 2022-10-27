Бывший боец UFC думал о суициде: «Я поглядывал на свое ружье»

38-летний экс-боец UFC Юрайя Холл (17-11) признался, что как только завершил карьеру в ММА, его стали преследовать мысли о самоубийстве.

«Последние 20 лет своей жизни я полностью посвятил себя MMA. И внезапно оно пропало, его забрали, — сказал Холл в интервью MMA Fighting. — Это были темные времена, но, к счастью, возле меня были близкие люди, которые поддерживали меня. В какой-то момент я даже поглядывал на ружье. Тогда я сказал себе: «Постой, я реально могу уйти во мрак, если не выберусь отсюда». Если у вас нет правильной поддержки, то вы не выберетесь. Когда я вспоминал таких людей, как Робин Уильямс, то думал: «Как, черт возьми, вы решили покончить с собой?» Теперь я понимаю».

Холл ушел из UFC после поражения Андре Мунизу (23-4) единогласным решением судей на UFC 276. Бой состоялся 3 июля на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США. Холл дебютирует на боксерском ринге 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.