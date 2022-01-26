Новоселов: «Топор вырастет, может быть, станет сильным бойцом. А пока еще не вырос»

Новоселов заявил, что Топор еще не вырос в сильного бойца

Российский боец Максим Новоселов по прозвищу Медведь Шатун поделился ожиданиями от боя с Максом Топором на турнире РЕН ТВ.

«Всегда молодежь хочет занять какие-то позиции, поэтому она и молодежь. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Вырастет, может быть, станет сильным бойцом. А пока еще не вырос», — считает Новоселов.

Топор и Новоселов проведут поединок в рамках боксерского шоу, организованного промоутерской компанией «Союз» и телеканалом РЕН ТВ. Турнир состоится 28 января, канал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.