Российский боксер Дмитрий Кудряшов прокомментировал поединок между Максом Топором и Максимом Новоселовым на турнире РЕН ТВ.

«Макс Топор — большой, может ударить. Кулачные бои. В боксе уже дрался. Имеет представление. И сейчас больше готов. Но Новоселов — большой крепкий парень, и здесь все может закончиться быстро и внезапно. Поэтому смотрите и не моргайте», — сказал Кудряшов.

Топор и Новоселов проведут поединок в рамках боксерского шоу, организованного промоутерской компанией «Союз» и телеканалом РЕН ТВ. Турнир состоится 28 января, канал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.