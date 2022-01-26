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Сегодня, 11:01

Кудряшов: «Топор — большой, может ударить, но Новоселов — большой крепкий парень»

Кудряшов прокомментировал поединок между Топором и Новоселовым
Роман Шишов
Корреспондент

Российский боксер Дмитрий Кудряшов прокомментировал поединок между Максом Топором и Максимом Новоселовым на турнире РЕН ТВ.

«Макс Топор — большой, может ударить. Кулачные бои. В боксе уже дрался. Имеет представление. И сейчас больше готов. Но Новоселов — большой крепкий парень, и здесь все может закончиться быстро и внезапно. Поэтому смотрите и не моргайте», — сказал Кудряшов.

Топор и Новоселов проведут поединок в рамках боксерского шоу, организованного промоутерской компанией «Союз» и телеканалом РЕН ТВ. Турнир состоится 28 января, канал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/932300-bitva-titanov-kak-boitsy-podgotovilis-k-vecheru-boksa-na-ren-tv
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