Шульский: «Я буду идти вперед, будем работать»

Российский боксер Павел Шульский в преддверии боя с Даниялом Эльбаевым поделился ожиданиями и отметил, что будет идти вперед.

«Мне кажется, таких соперников еще не было, которые рассчитывают на один-два удара, идут вперед и давят массой. Я буду идти вперед, будем работать», — заверил мастер спорта по боксу Шульский.

Шульский и Эльбаев проведут поединок в рамках боксерского шоу, организованного промоутерской компанией «Союз» и телеканалом РЕН ТВ. Турнир состоится 28 января, канал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.