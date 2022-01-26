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Сегодня, 11:12

Шульский: «Я буду идти вперед, будем работать»

Шульский поделился ожиданиями от боя с Эльбаевым
Роман Шишов
Корреспондент

Российский боксер Павел Шульский в преддверии боя с Даниялом Эльбаевым поделился ожиданиями и отметил, что будет идти вперед.

«Мне кажется, таких соперников еще не было, которые рассчитывают на один-два удара, идут вперед и давят массой. Я буду идти вперед, будем работать», — заверил мастер спорта по боксу Шульский.

Шульский и Эльбаев проведут поединок в рамках боксерского шоу, организованного промоутерской компанией «Союз» и телеканалом РЕН ТВ. Турнир состоится 28 января, канал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/932300-bitva-titanov-kak-boitsy-podgotovilis-k-vecheru-boksa-na-ren-tv
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