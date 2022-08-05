Магомед Анкалаев бросил вызов Исраэлю Адесанье

Российский боец UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев бросил вызов чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье.

«Когда я стану чемпионом — ты будешь первым», — написал Анкалаев в своем Twitter-аккаунте.

На турнире UFC 276 Адесанья защитил титул в бою с Джаредом Каннонье. В следующем бою он встретится с 34-летним представителем Бразилии Алексом Перейрой.

На турнире UFC 277 в Далласе (Техас, США) Анкалаев техническим нокаутом выиграл у Энтони Смита. Всего на счету 30-летнего россиянина 17 побед и 1 поражение. Боец выиграл 9 последних поединков подряд.