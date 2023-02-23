Никита Крылов: «Романов может доставить Волкову неудобства, потому что у него отличная борцовская база»

Выступающий в UFC боец полутяжелого веса Никита Крылов высказался о предстоящем поединке тяжеловесов Александра Волкова с Александром Романовым.

«Александр Романов — достаточно серьезный оппонент, но Александр Волков — боец высокого уровня. Всегда неприятно, когда встречаются ребята с одинаковым российским именем. Насколько Романов может доставить Волкову неудобства? Думаю, что может, потому что у него отличная борцовская база. Он очень крепкий и здорово переводит. При этом может и в стойке подраться. Последний бой у него получился невнятным, и он потерпел первое поражение, поэтому, мне кажется, к этому бою он должен быть еще больше мотивирован. Но Александр Волков — жесткий топовый спортсмен, способный победить любого», — цитирует Крылова Metaratings.ru.

Поединок между россиянином Волковым и представителем Молдавии Романовым пройдет 11 марта и станет со-главным событием турнира UFC в Лас-Вегасе.