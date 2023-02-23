Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:36

Никита Крылов: «Романов может доставить Волкову неудобства, потому что у него отличная борцовская база»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Выступающий в UFC боец полутяжелого веса Никита Крылов высказался о предстоящем поединке тяжеловесов Александра Волкова с Александром Романовым.

«Александр Романов — достаточно серьезный оппонент, но Александр Волков — боец высокого уровня. Всегда неприятно, когда встречаются ребята с одинаковым российским именем. Насколько Романов может доставить Волкову неудобства? Думаю, что может, потому что у него отличная борцовская база. Он очень крепкий и здорово переводит. При этом может и в стойке подраться. Последний бой у него получился невнятным, и он потерпел первое поражение, поэтому, мне кажется, к этому бою он должен быть еще больше мотивирован. Но Александр Волков — жесткий топовый спортсмен, способный победить любого», — цитирует Крылова Metaratings.ru.

Поединок между россиянином Волковым и представителем Молдавии Романовым пройдет 11 марта и станет со-главным событием турнира UFC в Лас-Вегасе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/krylov-romanov-budet-khorosho-motivirovan-v-boyu-s-volkovym-230236/
Александр Романов
Александр ВОЛКОВ
Никита Крылов
0
Читайте также
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магомедалиев: «В апреле или начале мая станет известно, когда Магомедов дебютирует в UFC»
Новости
RSS RSS
Все новости