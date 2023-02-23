Бывший чемпион UFC Джон Джонс поделился мнением о Хабибе Нурмагомедове.

«Мне нравится то, что Хабиб несет [в мир], — сказал Джонс в интервью RMC Sport. — У нас были с ним разночтения в прошлом, я говорил какие-то высказывания о нем, но между нами никогда не было реального конфликта. Мне нравится, как он подает себя как мусульманин. Мне нравится, как он представляет свою страну, мне нравится то, какой он бизнесмен. Он заслуживающий доверия парень, готов подставить спину другим. Он замечательный человек, я ценю то, что он есть».

4 марта Джонс подерется с Сирилом Ганом за вакантный пояс в тяжелом весе на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.