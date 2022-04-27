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Никита Крылов подерется с Густафссоном 23 июля в Лондоне

Давид Хачатрян
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Боец UFC Никита Крылов (27-9) заменит уволенного ветерана UFC 40-летнего Бена Ротвелла (39-14) и подерется с Александром Густафссоном (18-7) 23 июля на UFC Fight Night в Лондоне. Бой пройдет в полутяжелой весовой категории. Об этом сообщил портал Frontkick.

В прошлом бою Крылов проиграл Полу Крэйгу (16-4) удушающим приемом (треугольник) в первом раунде. Бой состоялся на турнире UFC Fight Night 204 19 марта на арене «О2» в Лондоне.

Густафссон идет на серии из 3 поражений. В прошлом поединке он проиграл Фабрисио Вердуму (24-9) сабмишном в 1 раунде. Бой состоялся 25 июля 2020 года на UFC on ESPN 14 в Абу Даби.

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