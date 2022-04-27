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Молекула Ада — о бое с Бабаниным: «Ему прилетит обязательно»

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Боксер Евгений Орлов, получивший прозвище Молекула Ада за свои внушительные габариты, рассказал, какие эмоции испытывает перед поединком с Максимом Бабаниным на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Шоу состоится 29 апреля в «Вегас-Сити-Холле».

«Я боксировал, было важно стать чемпионом города, чемпионом края, чемпионом России... Я уже наелся всего этого. Главное — поймать выход на ринг, кураж, этот бой, сами эмоции», — цитирует РЕН ТВ Орлова.

По его словам, он понимает, что Бабанин — молодой и классный боксер. Орлов заявил, что его задача — пробоксировать с соперником все шесть раундов и постараться удивить и Бабанина, и зрителей.

Орлов назвал себя опасным бойцом и пообещал держать Бабанина в напряжении с первого до последнего раунда.

«Моя картинка боя проста: я больше его, я тяжелее, вышел, работаю первым номером, ломаю, поддавливаю, утомляю — и где-то прилетит ему обязательно», — сказал Орлов.

«Я не боюсь проиграть. Я иду туда драться, боксировать. Он идет туда только выигрывать. Это бокс — все может случиться. Может прилететь большая плюха случайно по печени. Он переживает, я — нет», — добавил Орлов.

Напомним, поединок Абдугофурова и Чудинова станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 29 апреля. В соглавном бою встретятся последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу, боец MMA Петр Романкевич.

В рамках большого шоу состоится реванш Дениса Вильданова по прозвищу Большой Папа и Макса Топора Щербакова.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб. Суперсерия» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/968461-molekula-ada-o-boe-s-babaninym
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