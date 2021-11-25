Никита Джигурда сравнил бои против Милонова и Кушанашвили

Российский актер и шоумен Никита Джигурда прокомментировал «СЭ» свою победу в бою против телеведущего Отара Кушанашвили под эгидой промоушена «Наше Дело».

«Милонову и Кушанашвили респект за то, что не побоялись, — сказал Джигурда. — Главное отличие от боя с Милоновым было в том, что Виталий перед боем, несмотря на подписанный контракт с промоушеном «Наше дело», фактически поставил ультиматум не бить по голове. В итоге промоушен встал перед вопросом: нужно ли отменять бой? Призывать ли Милонова к ответу из-за нарушения контракта? Но я говорил организаторам этого не делать. Я их уговаривал: «Ребята, шоу все равно будет яркое!». Но еще после этого Милонов и его юристы взяли с меня слово, что я его и сильно бить не буду. Из-за того, что я это слово дал, то еще прошел через психиатра — принес справку, что я нормальный и никаких отклонений нет».

Поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках для ММА. В ходе противостояния Джигурда дважды отправил Кушанашвили в нокдаун. Шоумен одержал вторую победу в лиге.

«Отарику же я изначально говорил: у тебя один выход — это не боятся быть смешным, но использовать тактику Артема Тарасова в бою против Емельяненко — уходить от прямых столкновений. Однако Отар пошел работать первым номером... В этом и заключалась его ошибка. Могу выразить ему респект, что после первого и второго нокдауна — он встал. Мог бы после второго не подниматься», — подчеркнул Джигурда.